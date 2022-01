Provinciale Staten willen extra gaswinning Groningen terugdraaien

Provinciale Staten (PS) van Groningen willen dat het kabinet het besluit om meer gas omhoog te pompen uit het Groningenveld terugdraait. Als het Rijk daar niet toe bereid is, moet de opbrengst van de extra gaswinning terugvloeien naar de Groningers in het aardbevingsgebied. Een motie die Gedeputeerde Staten oproept daarop aan te dringen in Den Haag, kon woensdag op brede steun rekenen.

De Statenfracties lasten een spoeddebat in na de boodschap van oud-minister Stef Blok (Economische Zaken), die vorige week zei dat komend gasjaar mogelijk twee keer meer gas uit het Groningenveld nodig is. Dat komt volgens de regering doordat een fabriek die buitenlands gas geschikt moet gaan maken voor binnenlandse consumptie, later klaar is dan gepland. Ook een hoger dan verwachte vraag uit Duitsland speelt mee.

PS eisen dat er een wettelijk vastgelegde einddatum komt voor het definitief dichtdraaien van de Groningse gaskraan. De provincie vindt dat Den Haag eerder gemaakte afspraken niet nakomt. De afgelopen jaren werd de gaswinning vanwege de aardbevingen die daardoor werden veroorzaakt juist stapsgewijs teruggeschroefd. In 2023 zou het Groningenveld definitief dicht moeten gaan.

Onvrede

Eerder spraken de provincie en de Groningse aardbevingsgemeenten in een brief aan Den Haag al hun onvrede uit over de gang van zaken. De bestuurders vinden extra gaswinning ‘onacceptabel’ en zij riepen het Rijk op ‘dringend’ naar alternatieven te zoeken.

De Statenleden willen ook dat de pot van ruim 220 miljoen euro aan subsidie die de overheid onlangs beschikbaar stelde voor versterking of verduurzaming van huizen in het aardbevingsgebied wordt verhoogd, zodat iedereen geholpen kan worden.

Het subsidieplafond was maandag al na een dag bereikt, terwijl nog lang niet alle 53.000 huishoudens een aanvraag hadden kunnen doen. Er stonden lange rijen bij de fysieke loketten en ook online probeerden duizenden mensen een subsidieaanvraag te doen. Commissaris van de Koning René Paas bood daar tijdens het spoeddebat namens het provinciebestuur zijn excuses voor aan.