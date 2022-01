Twee tieners aangehouden voor fatale steekpartij in Middelburg

De politie heeft twee jongens aangehouden in verband met de steekpartij die een 15-jarige jongen uit Middelburg het leven heeft gekost. Het slachtoffer werd zondag in Middelburg neergestoken en overleed woensdag aan zijn verwondingen. De verdachten zijn een 15-jarige jongen uit Steenbergen en een jongen van 16 uit Rilland. Ze worden donderdag verhoord, meldt de politie.

De twee verdachten waren zondag al in beeld bij de politie, maar ondanks herhaalde pogingen konden ze niet eerder worden aangehouden. Woensdagavond werden ze ontdekt in een woning in de Middelburgse wijk Dauwendaele en zijn ze alsnog opgepakt.

De steekpartij die de tiener uit Middelburg het leven heeft gekost vond zondag rond het middaguur plaats tussen de Meanderlaan en De Overloper. Het slachtoffer is daarop zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij drie dagen later overleed.