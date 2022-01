Studie: ziekteverloop omikron vaak minder ernstig dan bij delta

Patiënten met de omikronvariant van het coronavirus lopen aanzienlijk minder risico op een ernstig ziekteverloop dan mensen die delta oplopen. Dat komt volgens nieuwssite The Hill naar voren uit een grote Amerikaanse studie, die nog niet is beoordeeld door andere wetenschappers.

Onderzoekers gebruikten gegevens van ruim 52.000 patiënten met omikron en bijna 17.000 met delta in ziekenhuizen van Kaiser Permanente in de staat Californië. Het gaat om informatie van eind 2021, toen beide varianten nog op grote schaal rondgingen. De resultaten waren bemoedigend. Geen enkele patiënt met de omikronvariant hoefde aan de beademing te worden gelegd, tegenover elf deltapatiënten.

Patiënten met omikron komen volgens de onderzoekers ook maar half zo vaak in het ziekenhuis terecht. Ze lopen bovendien 74 procent minder risico om op de intensive care te belanden. Wie toch moet worden opgenomen, heeft een grote kans sneller buiten te staan dan iemand met delta. Ook lag het sterftecijfer veel lager. Er overleed één patiënt met omikron en veertien met delta.

Andere internationale onderzoeken deden al vermoeden dat omikron een minder ernstig ziekteverloop kent. CDC-topvrouw Rochelle Walensky waarschuwde dat de jongste resultaten niet mogen leiden tot gemakzucht. Ze wees erop dat omikron zeer besmettelijk is. Daardoor staan de ziekenhuizen in de Verenigde Staten nog steeds onder grote druk.

Omikron was tijdens de studie bezig aan een opmars in de VS. Daar loopt ook het aantal besmettingen snel op. Er worden dagelijks zo’n 750.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld. De gezaghebbende medische expert Anthony Fauci sprak onlangs het vermoeden uit dat vanwege de hoge besmettelijkheid uiteindelijk ‘ongeveer iedereen’ zal worden blootgesteld aan omikron.