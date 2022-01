Europese bedrijven investeren weer evenveel als voor corona

Europese bedrijven hebben vorig jaar weer evenveel geïnvesteerd als voor de coronacrisis. Volgens de Europese Investeringsbank (EIB) is dat te danken aan de steunprogramma’s die landen opzetten om bedrijven overeind te houden en banen te behouden. Zo zijn de investeringen in nog geen twee jaar weer op het oude niveau, terwijl dat bij de vorige financiële crisis meer dan tien jaar duurde.

Investeringen in het digitaal maken van bedrijven en investeringen die zijn gericht op het klimaat werden de afgelopen tijd populairder. Daarin zijn wel grote verschillen tussen rijkere en armere landen binnen de EU te zien. Volgens de EIB, die namens de EU langlopende leningen verstrekt, zijn de verschillen die al tussen die landen bestonden door de economische gevolgen van de coronacrisis vergroot.

Van al die landen doen Nederlandse bedrijven het vaakst ‘groene’ investeringen, aldus het jaarlijkse rapport over investeringen van de EIB. Sinds de start van de coronacrisis zijn zulke duurzame investeringen enigszins op pauze komen te staan, maar bedrijven spreken de verwachting uit deze de komende tijd weer op te voeren. De EU loopt wat duurzame investeringen betreft voor op de VS. Wel worden de investeringen vaker gedaan door bedrijven uit de wat rijkere landen, in Noord- en West-Europa.

Digitalisering

Diezelfde trend is te zien op het gebied van digitalisering. Rijkere landen zagen hun bedrijven aanpassingen doen om meer digitaal te werk te gaan, in armere landen gebeurde dat minder. ‘Zo zijn bedrijven uit armere landen straks minder goed voorbereid op zich aanpassen aan de klimaattransitie en digitalisering.’ Ook zouden die landen dan minder goed kunnen profiteren van de mogelijkheden die die ontwikkelingen bieden.

Vergeleken met de VS lopen Europese landen achter op het gebied van digitalisering. Dat zou ongunstig kunnen zijn voor de arbeidsmarkt hier, aldus het EIB. De bank berekende dat in de EU 33 procent van de mensen werkt bij een bedrijf dat niets doet op digitaal gebied, terwijl dat in de VS maar voor zo’n 20 procent geldt.