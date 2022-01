Valkenburg staat openen winkels en horecazaken vrijdag toe

Winkels en horecagelegenheden in Valkenburg aan de Geul gaan vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur open, met toestemming van burgemeester Daan Prevoo. Dat heeft de woordvoerster van Prevoo woensdagavond laten weten na berichtgeving in Dagblad de Limburger.

De burgemeester beschouwt de actie van de winkels en horeca als een demonstratie, zei ze. De ondernemers in de binnenstad hebben melding gemaakt van een demonstratie, en in ons land is demonstreren een grondrecht, aldus Prevoo.

Hij zal dan ook niet ingrijpen als de winkels en kroegen opengaan: geen boetes en geen waarschuwingen. Wel verwacht hij dat deelnemers aan het protest zich houden aan de coronamaatregelen zoals het handhaven van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Watersnood

Prevoo heeft voorafgaand aan zijn beslissing overleg gevoerd met de politie. De middenstand in Valkenburg heeft erg te lijden gehad van de watersnood in juli, en kreeg daar bovenop klappen door corona. Volgens de ondernemers dreigt langere sluiting van de zaken hen noodlottig te worden.

Wie als klant de winkels binnengaat, wordt door Prevoo gezien als sympathisant, mensen die hun solidariteit komen betuigen met de demonstranten. Zolang klanten zich houden aan de coronamaatregelen, is het hen toegestaan in de winkels iets te kopen en bij de horeca iets te nuttigen.

Oproep

In meerdere steden in Limburg hebben winkels aangekondigd komend weekend open te gaan, onder meer in Roermond en Geleen. Ook horecazaken bezinnen zich op acties. Donderdag bespreekt de Veiligheidsregio Limburg-Noord welk standpunt gemeenten in kunnen nemen jegens soortgelijke acties, die gericht zijn tegen het coronabeleid van de regering. Volgens de ondernemers staat het water hen tot aan de lippen.

In Maastricht deden ondernemers een oproep aan burgemeester Annemarie Penn ervoor te pleiten de coronamaatregelen te versoepelen. Volgens haar wordt er tijdens een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten donderdag een motie van die strekking ingediend. Maastricht zal zo’n motie steunen, laat ze woensdag in een brief aan de gemeenteraad weten.