Uit jeugdgevangenis ontsnapte jongere doodgeschoten na gijzeling

Een jongere die vastzat in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda is woensdag doodgeschoten in België. De jonge gedetineerde was aan het werk buiten de instelling en heeft toen twee mensen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gegijzeld, zo bevestigt een woordvoerder van de DJI berichtgeving door het AD hierover.

De jonge gedetineerde had een vuurwapen. Hij dwong de twee personeelsleden van de DJI in een auto te stappen en reed daarmee naar België. De wagen werd nabij Sint-Lenaarts, een kwartiertje van de Brabantse grens, door de Belgische politie tot stoppen gedwongen, meldt het Antwerpse parket.