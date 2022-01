Makelaars merken toenemende frustraties bij huizenzoekers

Makelaars merken steeds meer frustraties bij huizenzoekers die er maar niet in slagen om een huis te bemachtigen. Makelaarsland, een van de grootste makelaarskantoren van Nederland, constateert dat mensen de laatste tijd daarom minder vaak naar bezichtigingen komen. En in Amsterdam zien makelaars dat er per huis minder biedingen zijn.

‘De moed zinkt mensen in de schoenen’, zegt Makelaarsland-directeur Gijs van Wijgerden. Volgens hem worden veel mensen er moedeloos van dat hun zoektocht naar een huis telkens maar niet lukt, nu het aanbod aan huizen zo gering is en de prijzen in rap tempo oplopen. Waar er aanvankelijk tien tot twaalf bezichtigingen per huis waren bij Makelaarsland, zijn dat er nu nog maar zo’n zes. Ook merkt Van Wijgerden dat er recent wat minder boven de vraagprijs wordt geboden.

Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) en zelf ook makelaar, merkt de frustraties bij mensen eveneens. Hij noemt als schrijnend voorbeeld een echtpaar dat uit elkaar gaat, maar het daarbij niet lukt voor beide partners een huis te vinden. In de hoofdstad zijn volgens hem ook veel studenten die geen woonruimte kunnen krijgen.

Vervelend

Wijnen zegt dat het heel vervelend is voor makelaars om mensen keer op keer nee te verkopen. Elk aangeboden huis kan uiteindelijk maar naar één koper gaan, de rest moet worden afgebeld. De laatste tijd ziet hij op dat punt wel enige verandering. Waar er eerst twaalf tot vijftien biedingen binnenkwamen per huis, waren dat er de laatste tijd maar vier tot acht.

De cijfers duiden volgens de heren niet op een echte omslag. De verwachting is nog steeds dat de huizenprijzen komende tijd hard door blijven stijgen, zo voorspelden economen van ABN AMRO pas nog. Donderdag geven de nieuwe kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waarschijnlijk nog een uitgebreider beeld van de markt. Deskundigen roepen al langer dat er snel meer huizen bijgebouwd moeten worden.

Uitdagende tijden

Ook voor makelaars zelf zijn het ‘uitdagende’ tijden, vertelt Van Wijgerden. Als er minder transacties plaatsvinden dan betekent dat volgens hem ook dat er over de gehele linie minder omzet te behalen valt voor makelaars. Makelaarsland merkt wel dat mensen momenteel vaker een aankoopmakelaar inschakelen. Dat compenseert alles weer enigszins. Toch heeft de organisatie haar personeelsbestand vorig jaar terug moeten brengen van ongeveer 65 naar 50 medewerkers.

Wijnen zegt dat mensen zich over het verdienmodel van de makelaar geen zorgen hoeven te maken. Van kantoren die omvallen is volgens hem geen sprake. Wel komen de inkomsten de laatste tijd ook steeds meer uit andere activiteiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om makelaars die ook aan taxaties doen of klanten helpen bij financiële zaken.