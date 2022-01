In 90 landen is WHO-doel voor coronavaccinaties niet gehaald

In 90 landen is nog geen 40 procent van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat een belangrijk doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet is gehaald. In 36 landen is minder dan 10 procent van de inwoners ingeënt, meldde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie.

De WHO wilde dat eind september 2021 in elk land 10 procent van de bevolking een coronaprik had gehad. Dat moest eind december al minstens 40 procent zijn. Halverwege 2022 moet de teller op 70 procent staan.

In december leek het er al op dat landen het doel van de WHO niet zouden halen. Vooral in Afrika liep de vaccinatiecampagne achter. Daar heeft momenteel 85 procent van de inwoners nog geen enkele coronaprik gehad.

Ghebreyesus benadrukt het belang van vaccinaties in de strijd tegen het coronavirus. Volgens hem is de ‘overweldigende meerderheid’ van coronapatiënten in ziekenhuizen wereldwijd ongevaccineerd.