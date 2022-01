Philips hard afgestraft op Amsterdamse beurs

Philips werd woensdag keihard afgestraft op de Amsterdamse beurs wegens de update die het medisch-technologisch bedrijf gaf over de terugroepactie van bepaalde apparatuur. Het bedrijf moet honderden miljoenen euro’s meer opzij leggen om de kwestie op te lossen. Daarnaast waarschuwde het bedrijf dat de omzet in het afgelopen kwartaal zo’n 350 miljoen euro lager uit zal vallen dan eerder gedacht door tekorten aan onderdelen.

Het concern heeft 225 miljoen euro extra opzij gezet voor zijn slaapapneuapparaten, die een isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor de patiënten. Voor de terugroepactie had Philips al 500 miljoen euro gereserveerd.

Het bedrijf verloor na het nieuws in één handelsdag 15,4 procent aan beurswaarde. Analisten van ING wijzen er in een rapport op dat de verruiming van de terugroepactie ook betekent dat de kans toeneemt dat gedupeerden met succes schadeclaims kunnen eisen. Collega’s van Citi verlaagden hun oordeel over het aandeel Philips.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway kwam met nieuws dat door beleggers wel goed werd ontvangen. De maaltijdbezorger achter Thuisbezorgd.nl verwerkte het afgelopen jaar een derde meer bestellingen. Door schaalvoordelen na een overname in de Verenigde Staten zou ook de winstgevendheid zijn verbeterd. Het aandeel won 4 procent en stond bij de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index.

De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 zelf eindigde 1 procent hoger op 790,44 punten, met staalconcen ArcerlorMittal (plus 6,5 procent) bovenaan. De MidKap ging ook 1 procent vooruit, tot 1083,75 punten. In heel Europa was de algehele stemming goed. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent, Londen steeg 0,8 procent.

Inflatiecijfers

Beleggers schrokken niet meer van de inflatiecijfers uit de VS, die wezen op de sterkste stijging van het prijspeil sinds 1982. Dit was grotendeels al verwacht en de financiële markten weten al dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve denkt aan snellere renteverhogingen.

De euro was 1,1428 dollar waard, tegen 1,1363 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 82,85 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 84,94 dollar per vat.