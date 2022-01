Beleggers hekelen onduidelijkheid rond apneuapparaten Philips

Beleggers eisen opheldering van Philips over de ernst van de problemen met bepaalde apparaten tegen slaapapneu van het zorgtechnologieconcern. De belangenvereniging European Investors-VEB is vooral bezorgd over het verschil in toon die de Amerikaanse toezichthouder FDA en Philips zelf aanslaan over de terugroepactie. Het beursgenoteerde Philips is fors minder waard geworden door de kwestie en dat zou te wijten zijn aan de ondoorzichtige communicatie van Philips, schrijft de beleggersclub.

De bewuste slaapapneuapparaten bevatten een isolatieschuim dat kan afbrokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook zou het schuim, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn. In een handelsupdate meldde Philips woensdag dat circa 5,2 miljoen apparaten bij de kwestie betrokken zijn, meer dan de aanvankelijk gemelde 3 miljoen tot 4 miljoen exemplaren die het bedrijf terugriep.

De FDA bracht in november een voorlopig rapport naar buiten met een hard oordeel over Philips. Het bedrijf had volgens de toezichthouder al veel eerder hebben kunnen weten dat de problemen met de producten speelden, maar liet na verder onderzoek te doen na klachtmeldingen.

Langetermijngevolgen

Philips gaf in december een update over tests die het bedrijf met de apparaten liet uitvoeren. Daaruit zou blijken dat de langetermijngevolgen voor patiënten als gevolg van chemische reacties klein zijn, maar over het afbrokkelend isolatieschuim was nog niets bekendgemaakt.

European Investors-VEB beklaagt zich er in een brief over dat helemaal niet duidelijk is gemaakt of de FDA bij zijn eerste harde oordeel blijft. Ook wil de beleggersvereniging weten of de raad van bestuur van Philips al eerder wist van de problemen met de slaapapneuapparaten dan het moment dat de terugroepactie bekend werd gemaakt.

De brief is dinsdag verstuurd, nog voordat Philips had bekendgemaakt 225 miljoen euro extra kwijt te zijn aan de terugroepactie. Dat komt bovenop de 500 miljoen euro die het bedrijf al eerder opzij had gezet voor de slaapapneuapparaten.