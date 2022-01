Cel- en taakstraf tegen ex-militair voor trap in kruis politieman

Een 60-jarige oud-militair uit Gouda is woensdag veroordeeld tot een celstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, omdat hij een politieman in het kruis had geschopt. Dit gebeurde op 2 januari tijdens de verboden demonstratie tegen het coronabeleid in de omgeving van het Museumplein in Amsterdam.

Arnoldus S. kreeg tijdens een snelrechtzitting ook een taakstraf van veertig uur opgelegd. Dat is minder lang dan de zestig uur die de officier van justitie had geëist, omdat S. een klap met een wapenstok heeft gekregen waardoor hij nu zijn hand in het gips heeft. De man moet van de rechter ook een schadevergoeding van 350 euro betalen aan de politieman, die een week last had van de trap.

S. maakte deel uit van een groep veteranen die de demonstratie bijwoonden in camouflagekleding. ‘We stonden daar in een linie om mensen te beschermen, zodat ze niet geslagen zouden worden. We wilden als schild fungeren voor de onschuldige en vreedzame mensen’, legde S. de Amsterdamse politierechter uit. Hij verklaarde dat hij zijn zelfbeheersing was verloren en sprak over een ‘afwerende trap’.

De politierechter vond dat S. sowieso niet naar het Museumplein had moeten afreizen, omdat de demonstratie vooraf verboden werd door de burgemeester. ‘Dit kan niet anders dan gestraft worden met forse gevangenisstraffen’, zei de rechter. Die merkte ook op dat het Amsterdamse hof tegenwoordig hogere straffen oplegt aan verdachten die vorig jaar gewelddadig waren tijdens coronademonstraties en tegen hun veroordeling in beroep gingen.