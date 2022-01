Wall Street verder omhoog na inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag verder omhoog. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door de hoge Amerikaanse inflatie, die in december verder opliep tot 7 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 1982, maar binnen de verwachtingen van economen. De sterke prijsstijgingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het snelle en krachtige economische herstel van de coronacrisis.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve verklaarde dinsdag al in de Amerikaanse Senaat dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente nog sterker te verhogen als de inflatie hoog blijft. Powell gaf daarbij wel aan dat hij verwacht dat de inflatiedruk dit jaar zal gaan afzwakken omdat de problemen bij de toelevering en transport van goederen en grondstoffen zouden moeten verminderen. In november bedroeg de inflatie 6,8 procent. Dat was ook al het hoogste niveau sinds 1982.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 36.335 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4728 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 15.275 punten.

Biogen

Biogen zakte 8,4 procent. Beleggers op Wall Street schrokken van het nieuws dat Medicare alleen de kosten dekt van het alzheimermedicijn Aduhelm van de farmaceut voor patiënten met vroege symptomen die deelnemen aan klinische onderzoeken. Analisten van Piper Sandler verlaagden het advies voor het aandeel.

Dish Network dikte ruim 3 procent aan. Volgens de New York Post voert de aanbieder van satelliet-tv weer fusiegesprekken met zijn branchegenoot DirecTV. In de afgelopen twintig jaar hebben de twee bedrijven herhaaldelijk onderhandelingen gevoerd over een mogelijke samenwerking.

Doordash

Maaltijdbezorger DoorDash profiteerde van een adviesverhoging door Evercore en steeg 4,2 procent. Betaalbedrijf PayPal kampte met een adviesverlaging door Jefferies en zakte 0,5 procent.

Ocugen liet weten dat een boosterprik van zijn kandidaat-vaccin Covaxin werkt tegen de omikronvariant en de deltavariant van het coronavirus. Het aandeel van de biotechnoloog steeg bijna 9 procent.

De euro was 1,1410 dollar waard, tegen 1,1363 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 82,00 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 84,20 dollar per vat.