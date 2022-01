Ruim 32.000 nieuwe coronagevallen, stijging gaat door

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft ongeremd oplopen nu de omikronvariant het meest voorkomt. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 32.149 positieve tests gemeld. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal ooit.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 209.073 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 29.868 positieve tests per dag, het hoogste niveau ooit. Dat gemiddelde stijgt voor de vijftiende dag op rij.

Amsterdam telde opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad werd het coronavirus vastgesteld bij 2521 inwoners. In Rotterdam zijn 1548 bevestigde besmettingen geregistreerd en in Den Haag 1441. Daarna volgen Utrecht (901), Eindhoven (541) en Breda (502). Alleen op Ameland testte niemand positief.

Sterfgevallen

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM te horen dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 6 oktober. Het gaat om twee mensen uit Rotterdam en verder om inwoners van Almere, Wageningen, Lisse, Wijchen, Deurne en Alblasserdam. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 85 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld 12 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 30 oktober.