Democraten VS komen met sancties tegen Poetin bij inval Oekraïne

Democraten in de Amerikaanse Senaat presenteren woensdag een wetsvoorstel met ingrijpende sancties tegen Rusland voor het geval dit land Oekraïne binnenvalt, meldt The Washington Post. Die hebben volgens de krant gevolgen voor overheidsfunctionarissen, onder wie president Vladimir Poetin, de legertop en belangrijke financiële instellingen.

Het initiatief van senator Robert Menendez bevat daarnaast bepalingen die erop gericht zijn de Oekraïense veiligheid te versterken. Ze moedigen de VS ook aan zich te verzetten tegen de ingebruikname van de gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt. De leiding wordt omschreven als een ‘instrument van kwaadaardige invloed van Rusland’.

Enkele tientallen Democratische senatoren hebben volgens The Washington Post al gezegd voor het wetsvoorstel te zijn, dat ook wordt gesteund door het Witte Huis. De krant meldt verder dat de wet ook gevolgen heeft voor Russische bedrijven met beveiligde berichtensystemen die banken en andere financiële instellingen gebruiken voor de uitwisseling van belangrijke informatie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Senaat over het wetsvoorstel zal stemmen. Het ontwerp komt enkele dagen nadat de Amerikaanse en Russische onderministers elkaar in het Zwitserse Genève troffen voor overleg over de opgelopen spanningen in Europa. Een doorbraak bleef uit. Westerse landen vrezen vanwege de Russische troepenopbouw bij Oekraíne voor een inval, terwijl de Russen eisen dat de NAVO uit Oost-Europa vertrekt en Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO.