Kuipers wil van OMT weten of quarantaineregels nog passend zijn

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het OMT om advies gevraagd over de quarantaineregels. Hij wil weten of de geldende regels nog passen nu de besmettelijkere omikronvariant oprukt. Het gevaar dreigt dat te veel mensen in quarantaine moeten en niet meer kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze in de buurt waren van een besmet persoon. Hele sectoren kunnen vastlopen, waarschuwt de minister.

Vakbond FNV liet aan het AD weten dat sommige werknemers in quarantaine onder druk worden gezet door hun werkgevers om toch aan het werk te gaan. Medewerkers die weigeren, zouden vervolgens vakantiedagen moeten inleveren, aldus het AD. Sinds 1 december zijn daar volgens de vakbond tachtig meldingen over binnengekomen.

‘Ik wil nog eens kritisch kijken of de quarantaineregels wel bij de huidige variant passen’, aldus Kuipers. Dat betekent volgens hem niet direct dat ze worden versoepeld. Wel verwijst hij naar België, waar mensen die in contact waren met een besmette persoon niet in quarantaine hoeven zolang zij zelf geen klachten hebben. Maar mensen die met lichte klachten aan het werk gaan, is volgens de minister ‘de manier om Covid verder te verspreiden’.

Volgens de huidige regels gaat iemand in quarantaine bij klachten, bij besmetting van een huisgenoot, bij nauw contact met een besmet persoon, als de CoronaMelder-app een melding geeft, of bij aankomst vanuit een zeerhoogrisicogebied. Wie contact heeft gehad met een besmette persoon of huisgenoot, mag na een tweede negatieve test bij de GGD, die vijf dagen na een eerste test is afgenomen, weer uit quarantaine. Reizigers uit een zeerhoogrisicogebied blijven verplicht tien dagen in quarantaine. Wie na vijf dagen negatief test, mag er weer uit.