Hoogste Duitse rechter: huurverlaging vanwege lockdown mogelijk

Huurders van bedrijfspanden in Duitsland hebben vanwege de coronacrisis mogelijk recht op huurverlaging. Dat kan het geval zijn als ze in hun bedrijfsvoering getroffen zijn door maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen zoals lockdowns, zo besliste het Duitse Bundesgerichtshof, de hoogste instantie van de gewone rechtspraak in Duitsland.

Een eventuele verlaging van de huur geldt niet voor elk bedrijf en zou per geval afzonderlijk bekeken moeten worden. Dan moet onder andere gelet worden op de omvang van de inkomstenderving en in welke mate een onderneming staatssteun heeft ontvangen. Ook uitkeringen door verzekeraars spelen in deze een rol.

De zaak waar het hof uitspraak over deed betrof een filiaal van kledingdiscountketen Kik in Oost-Duitsland. De winkel moest van 19 maart tot 19 april 2020 zijn deuren sluiten waarbij de verhuurder voor die periode wel nog de volledige huur wilde innen.

Omzetverlies

Ook in Nederland kunnen onvoorziene omstandigheden als corona een reden zijn voor huurverlaging. De Hoge Raad sprak zich onlangs uit over de vraag in hoeverre omzetverlies als gevolg van corona ook aanleiding kan zijn tot een huurverlaging. Dat gebeurde na vragen van de rechtbank in Roermond die helderheid wilde in een zaak tussen een verhuurder en een huurder van een horecagelegenheid.

Bij het aangaan van een huurcontract voor de eerste maatregelen in het voorjaar van 2020 konden ondernemers de impact van de crisis niet bevroeden, zo werd geoordeeld. De rechter kan om die reden huurovereenkomsten aanpassen door de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies doordat winkels of restaurants op slot moesten.

De beslissing van de Hoge Raad kan worden meegenomen in de kwestie over de huurkorting. De uitspraak van eind december heeft naar verwachting ook impact op de huidige lockdown. Voor huurovereenkomsten die na 15 maart 2020 ondertekend werden, zou per geval bekeken moeten worden of er recht op korting is.