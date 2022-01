Kuipers tegen winkeliers: regels zijn er niet voor niets

Winkeliers in verschillende steden dreigen om aankomend weekend, of zelfs al eerder, hun deuren weer te openen. Ook als het kabinet vrijdag besluit om de huidige lockdown voort te zetten. ‘We zouden allemaal dolgraag terug willen naar de situatie van voor corona’, zegt Kuipers daarover. ‘Maar de werkelijkheid is, dat dit niet kan.’ Hoewel de omikronvariant weliswaar minder ziekmakend lijkt, raken mensen er veel sneller door besmet. Nu er veel mensen vanwege omikron in quarantaine moeten en dus niet kunnen werken, dreigen volgens Kuipers sectoren vast te lopen.

Zijn ambtsgenoot Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, liet eerder woensdag doorschemeren weinig te voelen voor strakkere handhaving door bijvoorbeeld de politie. ‘Naleving is meer wat u en ik ervan maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen.’ Ze vindt wel dat men zich aan de regels moet houden, maar ‘dat is aan de mensen zelf. Je doet het ook voor je eigen gezondheid en voor je omgeving.’