Willem-Alexander reikt Appeltjes van Oranje uit in jubileumjaar

Koning Willem-Alexander reikt dit jaar de Appeltjes van Oranje uit, de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds. Omdat het de twintigste keer is dat de prijzen worden verdeeld, neemt de koning eenmalig het stokje over van koningin Máxima, die de Appeltjes normaal gesproken uitreikt. Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Kansengelijkheid voor álle Jongeren.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die met succes groepen mensen verbinden en anderen inspireren. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, ontworpen door prinses Beatrix, en een geldbedrag. Dat is dit jaar verhoogd naar 25.000 euro. Eerder was dat 15.000 euro.

Er maken dit jaar 39 projecten kans op een Appeltje van Oranje. Sinds woensdag kan daarop gestemd worden via de website van het fonds. Het project dat aankomende week de meeste stemmen krijgt, gaat direct door naar de laatste tien genomineerden. De overige negen kanshebbers kunnen zich via een pitchdag later deze maand plaatsen. Een jury bepaalt dan welke projecten dat zijn. Uiteindelijk worden in mei drie projecten bekroond met een Appeltje van Oranje.