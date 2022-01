Erdogan: hoge Turkse inflatie komt niet overeen met realiteit

De hoge inflatie in Turkije is volgens president Recep Tayyip Erdogan niet in overeenstemming met de economische realiteit in het land. Dat zei Erdogan woensdag in een toespraak in het Turkse parlement. De president verklaarde daarbij ‘niet te zullen toestaan dat burgers worden verpletterd door prijsverhogingen’.

De Turkse inflatie kwam in december uit op ruim 36 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2002. De Turkse inflatie is al langere tijd hoog en wordt net als in andere landen voortgestuwd door de hoge prijzen van energie. Maar in tegenstelling tot andere landen bestrijdt de Turkse centrale bank, op aandringen van Erdogan, de hoge inflatie met renteverlagingen in plaats van -verhogingen. Erdogan meent namelijk, in tegenstelling tot de meerderheid van de economen, dat een hoge rente juist tot hogere prijzen leidt.

Erdogan verwacht dat de voordelen van zijn economisch beleid in de zomer merkbaar zullen zijn en dat de prijzen in Turkije zullen dalen. Salarisverhogingen voor ambtenaren zouden daarbij in juli opnieuw geëvalueerd kunnen worden en de stijging van het collegegeld voor particuliere scholen zal worden beperkt tot 36 procent.