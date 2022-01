Premier Johnson biedt excuses aan na tuinfeest tijdens lockdown

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn excuses aangeboden voor een feest in de tuin van zijn ambtswoning tijdens de coronalockdown. Hij deed dat in het parlement, waar de oppositie vroeg om het aftreden van de ‘leugenaar’. Conservatieve partijgenoten van de premier hadden opheldering geëist.

Volgens Johnson was het een ‘werkbijeenkomst.’ Hij verwees naar het lopende onderzoek naar mogelijke illegale bijeenkomsten van regeringsmedewerkers tijdens de lockdown.

Het schandaal rond meerdere coronafeestjes is inmiddels ‘partygate’ gaan heten. Johnson heeft sinds hij in juli 2019 premier werd van het Verenigd Koninkrijk meerdere schandalen en misstappen overleefd, waaronder beschuldigingen van corruptie. Hij kampt verder met een rebellie binnen de Conservatieven over zijn coronabeleid. Onlangs was er ook nog het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen en het ontslag van brexitminister Frost uit onvrede over het regeringsbeleid.