Philips lijdt grootste koersverlies sinds 2001 na omzetalarm

Philips leed woensdag het grootste koersverlies in twee decennia op de Amsterdamse beurs. Beleggers schrokken van het nieuws dat het zorgtechnologieconcern meer geld opzij moet zetten vanwege de terugroepactie van zijn slaapapneuapparaten en mede daardoor een omzetalarm gaf. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die het aantal bestellingen afgelopen jaar met een derde zag toenemen, werd daarentegen flink hoger gezet.

Philips raakte 14 procent kwijt en leed het grootste dagverlies sinds april 2001. Het concern zette 225 miljoen euro extra opzij voor zijn slaapapneuapparaten, die een isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor de patiënten. Voor de terugroepactie had Philips al 500 miljoen euro gereserveerd. Ook kampt het bedrijf met hogere kosten en tekorten aan onderdelen vanwege problemen in de toeleveringsketen, waardoor de omzet in het vierde kwartaal 350 miljoen euro lager zal uitvallen dan gedacht.

Just Eat Takeaway behoorde tot de kopgroep in de AEX met een plus van 4 procent. Bij het bedrijf werd vorig jaar voor in totaal ruim 28 miljard euro aan maaltijden besteld. Ook wist het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl de winstgevendheid te verbeteren door onder meer schaalvoordelen.

Prosus

Op de Europese aandelenmarkten heerste een optimistische stemming. Vooral de technologiebedrijven lieten stevige winsten zien in navolging van de opleving in de Amerikaanse techsector. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent hoger op 790,08 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1080,65 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met een winst van 4,7 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal en chemicaliënbedrijf IMCD deden goede zaken met plussen van dik 3 procent.

Flow Traders

In de MidKap zakte flitshandelaar Flow Traders 1,7 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft het bedrijf de topman van zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk ontslagen na een vermeend incident in een Londense pub waar hij vrouwelijke medewerkers van de belangrijke klant BlackRock zou hebben beledigd.

De euro was 1,1356 dollar waard, tegen 1,1363 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 81,47 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 83,83 dollar per vat.