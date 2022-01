Factcheckers willen meer actie tegen valse informatie op YouTube

YouTube is wereldwijd een belangrijke bron van desinformatie en misinformatie, maar doet te weinig om de verspreiding daarvan tegen te gaan. Dat stellen ruim tachtig organisaties die zich bezighouden met factchecken, het verifiëren van informatie, in een open brief aan het Amerikaanse bedrijf.

De brief is ondertekend door organisaties uit meer dan veertig landen, waaronder het Britse Full Fact en Fact Checker van The Washington Post. Zij wijzen erop dat in filmpjes onjuiste informatie wordt gedeeld over bijvoorbeeld het coronavirus en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Dat die filmpjes online staan, laat volgens hen zien dat er meer moet worden gedaan.

De organisaties vinden dat YouTube onder meer onafhankelijk onderzoek moet steunen en meer actie moet ondernemen tegen valse informatie in niet-Engelstalige filmpjes. In de brief schrijven ze dat YouTube toelaat dat ‘gewetenlozen’ het videoplatform gebruiken om anderen te manipuleren en uit te buiten.

YouTube laat tegen de Britse krant The Guardian weten dat het bedrijf al veel doet. Er is volgens een woordvoerder flink geïnvesteerd in de strijd tegen de verspreiding van valse informatie en het verwijderen van video’s die in strijd zijn met de gebruikersrichtlijnen. ‘We hebben belangrijke vooruitgang gezien’, aldus een woordvoerder, die ook aangeeft dat slechts een erg klein deel van alle weergaven te koppelen is aan content die later vanwege het overtreden van de richtlijnen wordt verwijderd.