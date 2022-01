Investeerder hekelt ‘duurzaamheidsobsessie’ Unilever

Levensmiddelenconcern Unilever is veel te veel bezig met het tonen van zijn groene ambities dan dat het zich bezighoudt met de algehele bedrijfsvoering. Dat is althans de mening van investeerder Terry Smith, een van de grotere aandeelhouders van het concern. Volgens hem is Unilever ‘de kluts kwijt’ en is het bedrijf geobsedeerd om zijn duurzame koers te laten zien.

Smith die met zijn investeringsvehikel Fundsmith tot de top 15 van Unilever-aandeelhouders behoort, uitte zijn kritiek op de maker van onder andere Dove-zeep en Magnum-ijs in zijn jaarlijkse brief aan beleggers. Het aandeel Unilever verloor vorig jaar iets meer dan 5 procent van zijn waarde, waarmee het concern het slechtst presterende fonds was op het gebied van consumentengoederen in het aandelenmandje van Fundsmith.

Smith had in zijn brief onder andere kritiek op het besluit van Unilever om de verkoop van Ben & Jerry’s ijs in Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden stop te zetten. De investeerder sprak van een ‘buitensporige focus’ op zaken die niets te maken hebben met de kernactiviteit van Unilever, namelijk voedingsmiddelen verkopen.

Belachelijke voorbeelden

De Israëlische premier Naftali Bennett noemde de stap van Unilever destijds een ‘schaamteloze anti-Israël’-beslissing. Volgens de premier zou de stap ‘ernstige repercussies hebben, juridisch en anderszins.’ Een aantal Amerikaanse investeerders besloten na de beslissing van Ben & Jerry’s om hun aandelen Unilever van de hand te doen.

Volgen Smith zijn er wel meer ‘belachelijke voorbeelden’ die het probleem illustreren. Hij wees daarbij onder andere op de inzet van Unilever om Hellmann’s mayonaise te definiëren. ‘Het merk Hellmann’s bestaat al sinds 1913, dus ik denk dat de consument wel weet waarvoor het dient’, aldus Smith.

Reactie

Een woordvoerster van Unilever weigerde commentaar te geven op de brief. De opmerkingen van Smith volgen op eerdere kritiek van investeerder Nick Train van Lindsell Train Investment Trust. Die schreef vorig jaar over ‘verpletterend zwakke’ prestaties van Unilever.

Volgens topman Alan Jope, die in 2019 het roer overnam van Paul Polman, moet Unilever bij elk van zijn merken een hoger maatschappelijk doel nastreven dan alleen winst maken. Merken die niet een manier kunnen vinden om de samenleving of de planeet te helpen zouden daarbij verkocht kunnen worden.