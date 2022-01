Cyberaanval legde mailverkeer Belgische leger wekenlang lam

Defensiemedewerkers konden elkaar al betrekkelijk snel weer mailen, maar het netwerk van Defensie bleef tot dinsdag afgesloten van het internet. ‘Dat was nodig om te kunnen controleren of alles veilig was’, zegt het ministerie in de krant Het Belang van Limburg.

Het kan nog wel een maand duren voor het mailverkeer weer als vanouds draait. Ook een simpele zoekopdracht of de toegang tot de personeelsadministratie is voor militairen nog niet altijd mogelijk, schrijft de krant. Militairen krijgen volgens hun vakbond bevelen via bijvoorbeeld Whatsapp. De militaire systemen en netwerken zijn niet getroffen, benadrukt Defensie.

De aanvallers maakten gebruik van een gat in de beveiliging van de veelgebruikte Log4j-software. Wie er precies achter de aanval zit is onduidelijk.