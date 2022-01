Minister Hoekstra in quarantaine na positieve test in gezin

‘Een van mijn kinderen heeft een positieve zelftest. Andere familieleden testten negatief. Ik ga in afwachting van zijn PCR-test uit voorzorg in quarantaine’, aldus Hoekstra, die dinsdag nog in Brussel was. Het was zijn eerste reis in zijn nieuwe functie. Hij sprak in Brussel met de buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, en zijn Belgische ambtgenoot Sophie Wilmès.

Deel dit bericht: