Flinke toename van coronapatiënten in Franse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Franse ziekenhuizen is flink toegenomen. Daar worden nu bijna 23.400 mensen vanwege een coronabesmetting behandeld, bijna 4000 meer dan een week eerder.

De vele ziekenhuisopnames volgen na een enorme stijging van het aantal besmettingen in Frankrijk, veroorzaakt door de extra besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. Dinsdag werden ruim 368.000 nieuwe infecties geregistreerd. Nog nooit eerder waren het er op één dag zoveel.

Omikron is milder dan delta en andere coronavarianten, maar sluit ernstige ziekte niet uit en kan dus alsnog leiden tot een ziekenhuisopname. Woensdagochtend werd ook bekend dat in Frankrijk in 24 uur bijna 3150 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in de ziekenhuizen en net iets minder dan 500 op de intensive cares, waar in totaal bijna 4000 mensen met Covid-19 liggen.

Piekmoment

Het is volgens gezondheidsminister Olivier Véran te vroeg om te zeggen of de vijfde besmettingsgolf heeft gepiekt. ‘We hebben nog wat tijd nodig om uit te zoeken of we in de buurt zijn van een piek’, zei hij tegen radiozender France Info. De minister vertelde ook dat de deltavariant steeds minder vaak voorkomt.

Ook in andere landen zorgen recordaantallen van besmettingen tot een toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen. In de Verenigde Staten liggen ongeveer 146.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen en in het Verenigd Koninkrijk ruim 18.000.