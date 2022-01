Weer bestuurder weg bij Schiphol

Luchthavenuitbater Schiphol Group ziet weer een bestuurder vertrekken. Directeur Schiphol Commercial Jan Willem Weissink vertrekt per 1 maart bij de luchthavenexploitant. Hij is de tweede bestuurder in dit prille jaar die zijn vertrek aankondigt.

Weissink gaat aan de slag als topman van Reggeborgh Vastgoed. Hij was vijf jaar directeur van de vastgoeddivisie van Schiphol. Toen die in oktober 2020 werd samengevoegd met andere Schiphol-divisies werd hij als bestuurder verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van het luchthavenbedrijf. Schiphol is de zoektocht naar een opvolger inmiddels begonnen.

Afgelopen week werd ook al het vertrek van bestuurder Birgit Otto aangekondigd. Zij is voor de operatie op de luchthaven verantwoordelijk. Otto verlaat de Schiphol Group per 1 juni. Daarmee stopt ze een paar maanden voor het aflopen van haar tweede en tevens laatste termijn. Otto was 21 jaar in dienst van Schiphol, waarvan acht jaar in het management board van de luchthaven. Weissink is daar overigens geen lid van.

Het afscheid van Otto hangt samen met een reorganisatie die Schiphol heeft doorgevoerd. Na haar vertrek zal het management board nog maar bestaan uit drie in plaats van vier leden. Naast topman Dick Benschop zijn dit operationeel directeur Hanne Buis, die een deel van de werkzaamheden van Otto op haar bord krijgt, en financieel eindverantwoordelijke Robert Carsouw.