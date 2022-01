Herman Finkers: beloftes NAM over lozingen eerst zien dan geloven

Cabaretier Herman Finkers is blij met de aankondiging dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) het voornemen heeft op korte termijn de injectie van afvalwater in Noordoost-Twente te stoppen. Maar de stemming in Twente blijft wel ‘eerst zien dan geloven’. Dat laat Finkers woensdag weten aan het ANP.

De cabaretier hielp de afgelopen maanden het onderwerp op de landelijke agenda te zetten. Finkers woont zelf in het gebied waar de NAM al jarenlang afvalwater in de grond injecteert. Volgens veel inwoners leiden de lozingen tot aardschokken en chronische vervuiling van de grond. Finkers noemde de kwestie ‘Groningen in het kwadraat’.

De NAM deed de uitspraken dinsdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeente Dinkelland. Finkers zag naar eigen zeggen de sceptische houding ook bij de raadsleden. ‘In deze tijd van energieschaarste en -transitie zou natuurlijk het beste zijn helemaal te stoppen met oliewinning in Schoonebeek’, stelt hij. ‘Deze vorm van mijnbouw kost namelijk veel energie, geeft veel CO2- uitstoot en levert een olie op die voor de energievoorziening niet nodig is.’

Het afvalwater komt vrij bij de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe) en bevat giftige chemicaliën. De NAM pompt het vieze water daarna in lege gasvelden in Twente. Daar is al vele jaren verzet tegen deze praktijk.