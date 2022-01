Thailand laat vakantiegangers meebetalen aan herstel uit crisis

Thailand wil buitenlandse vakantiegangers laten meebetalen aan het herstel van de toeristische sector in het land, nadat de reisbranche wereldwijd een flink klap heeft gekregen van de virusuitbraak. De regering in Bangkok heeft een plan gepresenteerd om iedere toerist 300 baht, omgerekend 7,91 euro, te laten betalen.

Volgens een woordvoerder van de regering zal de bijdrage helpen bij de financiering van lokale toeristische attracties, vergelijkbaar met de toeristenbelasting die in veel andere landen bestaat. Ook is het geld deels bedoeld voor een soort verzekeringsprogramma voor vakantiegangers, voor als mensen bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomen.

De maatregel moet al in april ingaan. De heffing zal dan worden toegevoegd aan de prijzen van vliegtickets. Er moet nog worden bepaald hoe mensen die over land Thailand binnenkomen, moeten betalen.

De Thaise regering verwacht dit jaar ongeveer 5 miljoen buitenlandse bezoekers, voornamelijk uit Europa en de Verenigde Staten. Daarbij gaat de overheid ervan uit dat Chinese en Indiase toeristen nog even wegblijven. Mochten die ook weer massaal afreizen naar Thailand, dan kan het aantal bezoekers oplopen tot 9 miljoen. En als er nog meer grenzen weer opengaan zou het totaal zelfs richting de 15 miljoen kunnen gaan.