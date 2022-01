Philips hard onderuit op Damrak na omzetalarm

Het concern zet 225 miljoen euro extra opzij voor zijn slaapapneuapparaten, die een isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Voor de terugroepactie had Philips al 500 miljoen euro gereserveerd. Ook kampt het bedrijf met hogere kosten en tekorten aan onderdelen vanwege problemen in de toeleveringsketen. De omzet in het vierde kwartaal zal daardoor circa 4,9 miljard euro bedragen. Dat is 350 miljoen euro minder dan eerder verwacht.

