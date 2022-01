Umc’s verzetten zich tegen sluiting van hun kinderhartchirurgie

Academische ziekenhuizen die hun afdeling kinderhartchirurgie moeten opgeven, zijn niet van plan zich daar zonder slag of stoot bij neer te leggen. ‘Wij accepteren niet dat deze zorg uit het noorden verdwijnt en dat zou de Tweede Kamer ook niet moeten accepteren’, reageert bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Ate van der Zee op het besluit. Het LUMC in Leiden vindt het ook een ‘onbegrijpelijke beslissing’.

De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers liet dinsdagavond weten dat hij bij de beslissing van zijn voorganger blijft om de betreffende zorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Dat is volgens hem onvermijdelijk om goede zorg te garanderen. Als een ziekenhuis operaties vaker uitvoert, is dat doorgaans goed voor de kwaliteit. Daar denkt het UMCG niet anders over, maar het ziekenhuis vindt dat de minister meer oog moet hebben voor de impact die het besluit heeft op ‘de kwaliteit van de geneeskundige zorg voor kinderen in het noorden in het algemeen’. Die is volgens het UMCG ‘gigantisch’.

Kuipers was tot voor kort zelf bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, het grootste academische ziekenhuis van het land. Daar blijft de kinderhartchirurgie wel voortbestaan, maar in Groningen, Leiden en Amsterdam wordt deze complexe zorg weggehaald.

Juridische stappen

De plaats van de centra die nog kinderhartchirurgie blijven uitvoeren, is volgens Kuipers niet het belangrijkste. ‘Hoe ongemakkelijk het ook is: de geografische spreiding is bij de concentratie van deze vorm van zorg niet van doorslaggevend belang’, liet hij aan de Tweede Kamer weten. Kinderhartoperaties zijn in de meeste gevallen planbaar.

Bestuursvoorzitter Douwe Biesma van het LUMC bereidt juridische stappen voor, zei hij tegen vakblad Zorgvisie. ‘Als het nodig is, gaan we zeker naar de rechter.’ Samen met het Amsterdam UMC begon het LUMC eerder een petitie tegen het besluit, dat zij ‘oneerlijk’ vinden. De twee ziekenhuizen runnen samen een centrum voor aangeboren hartafwijkingen.

Een deel van de zorg voor mensen met een aangeboren hartafwijking, waarbij het zowel om kinderen als om volwassenen gaat, blijft wel in de verschillende umc’s beschikbaar. Zij blijven diagnostiek, voor- en nazorg en controles doen.