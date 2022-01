Aandacht voor Philips, Just Eat Takeaway en inflatie VS op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag uit naar zorgtechnologiebedrijf Philips en maaltijdbezorger Just Eet Takeaway, die met handelsberichten kwamen. Philips liet weten meer geld opzij te zetten vanwege de terugroepactie van zijn slaapapneuapparaten en gaf een omzetwaarschuwing. Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, zag het aantal bestellingen afgelopen jaar met een derde toenemen.

Philips zette 225 miljoen euro extra opzij voor zijn slaapapneuapparaten, die een isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen wat gevaarlijk kan zijn voor de patiënten. Philips riep al 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten terug naar de fabriek. In een handelsupdate meldt het concern dat circa 5,2 miljoen apparaten bij de kwestie betrokken zijn. Voor de terugroepactie had Philips al 500 miljoen euro gereserveerd. Vanwege problemen in de toeleveringsketen rekent het bedrijf daarnaast op een omzet in het vierde kwartaal van circa 4,9 miljard euro. Dat is 350 miljoen euro minder dan eerder verwacht.

Just Eat Takeaway meldde dat er in 2021 in totaal voor ruim 28 miljard euro aan maaltijden werd besteld bij het bedrijf. De groei van het aantal orders bedroeg in het vierde kwartaal 14 procent. In het derde kwartaal was dat nog 25 procent. Wel stelt het bedrijf dat de winstgevendheid verbeterde door onder meer schaalvoordelen.

VS en Azië

Beleggers kijken daarnaast uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer. De Amerikaanse centralebankpresident Powell gaf dinsdag al aan dat hij verwacht dat de inflatiedruk dit jaar zal gaan afzwakken omdat de problemen bij de toelevering en transport van goederen en grondstoffen zouden moeten verminderen. Maar als de inflatie hardnekkig hoog blijft, staat de Federal Reserve paraat om de rente nog sterker te gaan verhogen.

De AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met winsten te openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten vooruit. In Tokio eindigde de Nikkei 1,9 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,6 procent hoger dankzij sterke koerswinsten onder de grote Chinese techbedrijven als Alibaba en Tencent.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1363 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 81,28 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 83,67 dollar per vat.