Voor het eerst meer dan 80.000 besmettingen in Duitsland

Het dagcijfer is flink hoger dan vorige week woensdag, met ruim 21.500 extra gevallen. Het vorige dagrecord van ruim 76.000 positieve tests werd op 26 november gevestigd.

Ook het zevendaagse gemiddelde is volgens het RKI gestegen, maar die gegevens worden niet als volledig beschouwd omdat rond de feestdagen minder mensen zich lieten testen. Het aantal besmette personen per 100.000 inwoners is in een week van 258,5 opgelopen naar 407,5.

Duitsland telt officieel 11.500 coronadoden en bijna 7,7 miljoen vastgestelde infecties. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger. Van de ruim 83 miljoen Duitse inwoners is 72 procent volledig ingeënt, 43,5 procent heeft een boosterprik gehad.