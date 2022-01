Onderwijsinstellingen pleiten voor openen mbo en hoger onderwijs

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moeten weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden en de onderwijsinstellingen in een brief aan het Outbreak Management Team (OMT).

‘Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten’, aldus onder meer de studentenbonden, de Vereniging Hogescholen, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland.

Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgen inmiddels al 22 maanden een groot deel van het onderwijs vanaf hun beeldscherm. Veel lessen kunnen digitaal doorgaan, maar onderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis, stellen de organisaties. ‘Het dagelijks contact tussen studenten onderling en met docenten is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten.’

Volgens de organisaties gaan juist jongvolwassenen het meest achteruit in hun mentale gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit daarom in de brief voor opening van het middelbaar- en hoger onderwijs.