Philips is meer geld kwijt aan kwestie slaapapneuapparaten

Philips riep eerder al 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten terug naar de fabriek. In een handelsupdate meldt Philips dat circa 5,2 miljoen apparaten bij de kwestie betrokken zijn. Voor de terugroepactie had het bedrijf al 500 miljoen euro gereserveerd. Mogelijk komen daar nog schadeclaims van gebruikers bovenop. Met name in de Verenigde Staten zijn daar al rechtszaken over aangespannen.

Deel dit bericht: