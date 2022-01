Techbedrijven Alibaba en Tencent op winst in Hongkong

Techbedrijven boekten woensdag flinke winsten op de aandelenbeurs in Hongkong. De inflatie in China viel in december lager uit dan verwacht. Eerder sloten de aandelenbeurzen in New York ook al met winst, waarbij vooral technologiegraadmeter Nasdaq het goed deed. Beleggers reageerden op een verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Hij zei dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente sterker op te voeren als de inflatie hoog blijft.

Powell gaf aan dat hij verwacht dat de inflatiedruk dit jaar zal gaan afzwakken omdat de problemen bij de toelevering en transport van goederen en grondstoffen zouden moeten verminderen. Maar als de inflatie hardnekkig hoog blijft, staat de Fed paraat om de rente nog sterker te gaan verhogen, aldus Powell. Hij was in de Amerikaanse Senaat vanwege zijn herbenoeming voor een tweede termijn als voorzitter van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Later op woensdag komt een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer naar buiten.

De inflatiedruk nam in december in China af. De consumentenprijsindex steeg met 1,5 procent en dat was minder dan waar analisten in doorsnee rekening mee hadden gehouden. In november werden consumentengoederen nog 2,3 procent duurder in China. De producentenprijzen stegen in december met 10,3 procent, tegen 12,9 procent een maand eerder. De Chinese centrale bank zou de rente in het land volgende week al kunnen verlagen om groei te stimuleren. Dat zou voor het eerst zijn sinds april 2020.

Nikkei

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,6 procent in de plus. Webwinkelconcern Alibaba steeg ruim 5 procent en internetbedrijf Tencent klom zo’n 4,5 procent. Het Chinese e-commercebedrijf JD.com won ruim 15 procent. Maaltijdbezorger Meituan steeg meer dan 9 procent. De beurs in Shanghai stond 0,6 procent hoger.

De Nikkei-index sloot de sessie met een winst van 1,9 procent op 28.765,66 punten. De Japanse techinvesteerder SoftBank was een van de grote winnaars met een plus van meer dan 6 procent. SoftBank is een grote investeerder in onder meer Alibaba.