‘Strippen’ van vissen is Eufemisme van het jaar

Strippen, een woord voor het opensnijden van net gevangen vissen, is het Eufemisme van het jaar 2021. Dat meldt Wakker Dier, de organisator van de jaarlijkse verkiezing via internet. Bijna 4000 van de ruim 12.000 stemmen waren voor deze term.

Op de tweede plaats en met geringe afstand eindigde couperen (van varkensstaarten) en de derde plek was voor bedwelmingsruimte (waar dieren worden vergast).

‘Deze woorden doen geen recht aan het lijden dat erachter schuilgaat’, verklaart Wakker Dier de verschillende nominaties. Volgens de club verdienen de dieren in de vee-industrie ‘eerlijke taal die recht doet aan hun lijden’.

Andere termen

‘Het staat allang vast dat vissen pijn kunnen voelen. Dat we nog altijd zo met hen omgaan is domweg barbaars’, aldus de organisatie over de ‘winnaar’ van deze editie.

Het aloude ‘scharrelei’ eindigde op plek vier. ‘Het roept een romantisch beeld op van kippen die rondscharrelen op het erf. Maar scharrelkippen komen nooit buiten’, zeggen de dierenvrienden. ‘Uitval’ werd vijfde, volgens Wakker Dier een onjuiste benaming voor ‘sterfte in de stal door zwakte, ziekte of uitdroging’ .

In 2020 won ‘ruimen’ de weinig benijdenswaardige titel. Daarmee wordt het doden van dieren wegens een uitbraak van een dierziekte bedoeld.