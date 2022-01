CBS: aantal faillissementen gedaald in december

Het aantal faillissementen is in december gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er vorige maand 137 faillissementen uitgesproken over bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken.

Dat zijn er dertig minder dan in november. In die maand was het aantal faillissementen nog flink gestegen, al was dat aantal nog steeds een stuk lager dan voor de coronacrisis. De loonsteun voor ondernemers was voor oktober vervallen, maar werkgevers konden wel weer steun aanvragen voor de maanden november en december. Zo wilde het destijds demissionaire kabinet bedrijven helpen die worden geraakt door lockdownmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Het totaal aantal faillissementen was in 2021 historisch laag. Door de coronasteunmaatregelen van de overheid zijn er vorig jaar heel weinig bedrijven omgevallen. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan.