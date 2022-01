Hongkong creëert nieuwe ‘nationale-veiligheidsmisdrijven’

Hongkong zal een groot aantal nieuwe ‘nationale-veiligheidsmisdrijven’ in het leven roepen, zei de leider van de stad woensdag tijdens de eerste zitting van een nieuw parlement dat ontdaan is van politieke oppositie.

De wet zal een aanvulling zijn op een nationale veiligheidswet die door de Chinese regering in Beijing aan Hongkong is opgelegd. De huidige nationale veiligheidswet noemt vier misdrijven: afscheiding, subversie, terrorisme en samenzwering met buitenlandse troepen. Autoriteiten hebben op basis van de wet al hardhandig opgetreden tegen mensen met afwijkende meningen. Vooral activisten en medewerkers van pro-democratische media in Hongkong hebben dit ondervonden.

Woensdag bevestigde leider Carrie Lam dat haar regering nieuwe ‘lokale wetgeving’ zal creëren die voldoet aan artikel 23 van de grondwet van Honkong. Daarin is bepaald dat de stad haar eigen nationale veiligheidswetten goedkeurt. Lam omschreef niet specifiek wat de nieuwe misdrijven zouden zijn, maar de onwettelijke gedragingen die artikel 23 vermeldt zijn verraad, afscheiding, opruiing, subversie en diefstal van staatsgeheimen.

Ook verbiedt het cruciale grondwetsartikel buitenlandse politieke organisaties om politieke activiteiten uit te voeren in Hongkong, zoals het ook een verbod behelst voor lokale politieke organisaties om banden aan te gaan met buitenlandse politieke instanties.