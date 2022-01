Nederland en andere NAVO-leden schuiven aan bij overleg met Russen

De zoektocht naar een uitweg uit het hoogopgelopen conflict tussen Rusland en het Westen over Oekraïne verbreedt zich. Na een weinig vruchtbaar tweegesprek met de Verenigde Staten vindt Rusland nu de dertig NAVO-landen, onder wie ook Nederland, tegenover zich. Van hen zal Rusland hetzelfde antwoord krijgen, zeggen de VS.

Dat het van het overleg komt is al heel wat, vindt NAVO-chef Jens Stoltenberg. De betrekkingen tussen het bondgenootschap en Moskou zijn al jaren beroerd. De periodieke besprekingen vielen stil. Afgelopen jaar zijn zelfs over en weer diplomaten de deur gewezen. Dat Rusland vele tienduizenden troepen aan de Oekraïense grens samen heeft getrokken, betekende niet alleen een nieuw dieptepunt maar noodzaakte óók juist weer te gaan praten.

Veel ruimte voor een vergelijk lijkt er niet te zijn. Harde eisen van Rusland, zoals de aftocht van de NAVO uit Oost-Europa en de belofte dat Oekraïne nooit lid zal worden, blijven voor de alliantie onbespreekbaar, herhaalde de Amerikaanse NAVO-ambassadeur dinsdag nog eens.

Dat willen sommige bondgenoten wel graag zélf te berde brengen, lieten ze de afgelopen dagen blijken. Uit meerdere Europese hoofdsteden klonk de klacht dat de VS en Rusland over Europa zouden willen beslissen zonder dat het kon meepraten. Daarmee zou Washington Moskou in de kaart spelen, dat liefst alleen met grote mogendheden onder elkaar afspreekt tot hoever ieders ‘achtertuin’ reikt.

Maar de boodschap aan Rusland is ook woensdag eensgezind, bezweren de VS, Nederland en andere bondgenoten. Dat moet Rusland doen terugdeinzen om de harde taal jegens Oekraïne in daden om te zetten.