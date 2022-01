Snelrechtzitting over belagen ME bij Museumplein

Ruim een week na de verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam staan drie opgepakte verdachten woensdagmiddag voor de politierechter. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam, Haarlem en Gouda.

De drie verdachten staan terecht voor openlijke geweldpleging dan wel mishandeling van een ambtenaar in functie tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid. Duizenden mensen kwamen op zondag 2 januari in Amsterdam betogen, terwijl burgemeester Femke Halsema de demonstratie had verboden. Dertig demonstranten werden opgepakt.

De verdachten uit Rotterdam (34 jaar), Haarlem (57 jaar) en Gouda (60 jaar) zitten nog vast. Ze zouden ME’ers hebben geschopt en geslagen.

De politierechter veroordeelde vorige week al een 56-jarige man uit Almere tot een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, voor het trappen tegen een schild van een ME’er. Hij kreeg ook een taakstraf van veertig uur opgelegd. Hij ging in hoger beroep.