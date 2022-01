OMT praat over coronaregels bij recordaantallen positieve tests

Het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-epidemie, komt woensdag weer bij elkaar. De leden bekijken dan welke maatregelen nodig zijn nu het aantal positieve tests is gestegen tot recordhoogte. De huidige regels lopen tot en met vrijdag. Op die dag is er waarschijnlijk een nieuwe persconferentie.

Het wordt de eerste keer dat het OMT een advies geeft aan het nieuwe kabinet. Premier Mark Rutte is aangebleven, maar de belangrijkste ministers zijn vervangen. Zo is Ernst Kuipers nu de minister van Volksgezondheid, en niet langer Hugo de Jonge. Kuipers was eerder bestuursvoorzitter van academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hij zat zelf nooit in het OMT, maar enkele mensen met wie hij nauw contact had wel.

Het OMT had eind vorige week ook een overleg. Dat advies is maandag naar buiten gebracht. Het OMT oppert dat mensen op meer plekken medische mondneusmaskers zouden moeten dragen. Dat zou niet alleen binnen moeten, zoals op kantoor, in de horeca, bij evenementen en op universiteiten en hogescholen, maar ook op drukke plekken buiten, zoals bij demonstraties en markten en in drukke winkelstraten.