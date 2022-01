Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway geeft kijkje in boeken

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, komt woensdag met een handelsbericht over de gang van zaken in het afgelopen kwartaal. Daarbij zal worden gekeken in hoeverre het bedrijf heeft weten te profiteren van de vervroegde en daarna volledige sluiting van de horeca, waardoor mensen meer maaltijden bestelden.

Just Eat Takeaway zal later met volledige jaarcijfers komen. In 2020 zette het bedrijf met een notering in de Amsterdamse AEX-index een omzet in de boeken van 2,4 miljard euro, een stijging van 54 procent vergeleken met 2019, het jaar voordat de coronacrisis uitbrak. Daarbij verwerkte Just Eat Takeaway in totaal 588 miljoen bestellingen, een toename van 42 procent. Overigens was de onderneming dat jaar nog steeds verlieslijdend door hoge kosten voor bijvoorbeeld investeringen.

De beurskoers van Just Eat Takeaway is afgelopen jaar wel stevig gedaald. Dat heeft tot onvrede geleid bij activistische aandeelhouders. Die vinden dat het bedrijf zijn Amerikaanse dochteronderdeel Grubhub snel moet afsplitsen of verkopen omdat Just Eat Takeaway zou worden ondergewaardeerd op de beurs. De overname van Grubhub ter waarde van circa 7,3 miljard dollar werd vorig jaar juist nog afgerond.

Met het handelsbericht van Just Eat Takeaway komt het cijferseizoen op het Damrak verder op stoom. Eind deze week komen ook grote Amerikaanse banken met kwartaal- en jaarresultaten naar buiten, waarmee op Wall Street de vaart er ook in komt.