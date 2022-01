Canadese provincie gaat ongevaccineerden beboeten

Het gaat om personen die om niet-medische redenen weigeren. Het is nog onduidelijk wanneer de regeling ingaat en hoe hoog de heffing wordt. Volgens premier Francois Legault gaat het om een ‘aanzienlijk’ bedrag. Hij verdedigt de nieuwe belasting omdat de 10 procent ongevaccineerden een ‘financiële last’ is voor alle bewoners. Zij mogen de 90 procent gevaccineerden niet schaden, aldus de premier.

Legault benadrukt dat de ongevaccineerden de ziekenhuizen ‘verstoppen’. Zij vormen met hun 10 procent de helft van de mensen op de intensive care. De premier noemt dat een ‘schokkende’ situatie.

In Canada, dat al relatief streng is met coronabeperkingen, wordt de oostelijke provincie Quebec met zijn meer dan acht miljoen inwoners als bijzonder strikt beschouwd. Zo is er een avondklok.