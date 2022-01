Hoekstra: zet EU niet buitenspel bij overleg met Rusland

De Europese Unie moet een rol krijgen in de besprekingen met Rusland over het hoogopgelopen conflict over Oekraïne, vindt buitenlandminister Wopke Hoekstra. De spanningen tussen Rusland en het Westen gaan de EU immers direct aan, stelt hij.

Hoekstra maakte dinsdag kennis met EU-buitenlandchef Josep Borrell, die al eerder klaagde dat de EU geen muurbloempje mag worden in de ware diplomatieke marathon die deze week begon. Rusland bespreekt de spanningen over de invloed van het Westen in Oost-Europese landen met de Verenigde Staten, de NAVO en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Maar de EU schuift nergens aan.

Borrell en geestverwanten hebben gelijk, vindt Hoekstra: ‘Het is belangrijk dat ook de Europese Unie hier een rol in heeft. Wat er gebeurt raakt natuurlijk ook rechtstreeks Europa.’ Hij heeft ‘daarover natuurlijk ook contact’ met zijn collega’s.

Als het conflict uit de hand loopt en het komt aan op sancties, dan komt de EU hoe dan ook in beeld. De buitenlandministers van de EU-landen bereiden al enige tijd strafmaatregelen voor, voor het geval dat Rusland de dreigende taal jegens Oekraïne in daden omzet. Maar ze zijn het volgens Hoekstra nog niet eens over hoe die er uit zouden moeten zien. Geweld tegen Oekraïne moet ‘forse consequenties’ hebben, dat beaamt elke lidstaat, zegt Hoekstra. ‘Maar wat dat in de praktijk betekent, daar zijn we nog niet.’

De spanningen rond Oekraïne kwamen ook aan de orde in een telefoongesprek dat Hoekstra had met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken. ‘Belangrijk dat onze landen samen optrekken, in NAVO-verband, om Rusland te waarschuwen dat agressief optreden zal leiden tot serieuze consequenties en om via dialoog de situatie te de-escaleren’, twitterde Hoekstra over dat gesprek.