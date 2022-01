Gemeenten vragen Rutte niet-essentiële winkels weer te openen

De gemeente Barneveld was vorige week een van de eerste die een open brief stuurde naar minister-president Rutte. Ze vroeg daarin ‘om zo spoedig mogelijk de niet-essentiële sector te openen met gepaste veiligheidsmaatregelen’. Intussen hebben veel andere gemeenten een brief van gelijke strekking naar politiek Den Haag gestuurd.

In dezelfde regio verstuurden Veenendaal, Nijkerk, Putten, Ede, Overbetuwe en Wageningen al een brandbrief en ook in andere delen van het land wordt de oproep gedeeld. Zo hebben ook de Zuid-Hollandse gemeenten Krimpenerwaard en Sliedrecht en de Noord-Hollandse gemeenten Opmeer en Bergen bij de premier om aandacht gevraagd voor de gevolgen van de lockdown voor de ondernemers.

Protest

De roep om het openen van niet-essentiële winkels klinkt steeds luider. Winkeliersverenigingen INretail en Raad Nederlandse Detailhandel (RND) willen al langer dat het kabinet het weer mogelijk maakt dat winkels opengaan, evenals de Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Sommige niet-essentiële winkels hebben het heft al in eigen hand genomen en zijn afgelopen weekend uit protest opengegaan. Ook voor komend weekend zijn sommige winkeliers dat van plan.