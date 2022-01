Bouwsector: problemen te groot voor één minister

Wat de NVM betreft komt er ‘een soort bouwstimuleringsteam’ van deze ministers, zegt voorzitter Onno Hoes. Ook moeten maatschappelijke partijen aan tafel komen. ‘De woningmarkt is veel te ingewikkeld om in je eentje te doen. Zo kun je een enorme slag maken. Het liefst elk halfjaar de thermometer erin steken en zeggen: wat hebben we afgesproken en waar staan we nu?’ De NVM-voorzitter zegt er vertrouwen in te hebben dat minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge met alle partijen om tafel zal gaan. ‘Dat deed hij al als wethouder in Rotterdam en is hij gewend geraakt met het Outbreak Management Team’, aldus Hoes.

Projectontwikkelaarsvereniging NEPROM hoopt dat De Jonge ‘doortastend’ is en uitdagingen zoals klimaat en het aansluiten van woningen op het energienet ‘integraler gaat aanpakken’, zegt voorzitter Desirée Uitzetter. Dat vereist samenwerking met de andere ministeries. ‘We hebben een koers, visie en afdwingbare afspraken nodig en dat de focus komt op het leveren van nieuwe woningen op kwalitatief goede plekken’, zegt ze.

Stikstof

Ook makelaarsvereniging VBO stelt dat de woningmarktproblemen zo ingewikkeld zijn ‘dat die niet meer bij één minister neergelegd kunnen worden’, aldus directeur Hans van der Ploeg. ‘Het kabinet heeft laten zien een grotere focus te hebben. Nu moeten we ontdekken of het effect zal hebben’, zegt hij.

Bouwend Nederland-voorman Maxime Verhagen wil een ‘concrete uitwerking van de coalitieakkoordplannen’. Het succes van de plannen is volgens hem afhankelijk van de samenwerking tussen de verschillende ministeries en de markt. De aanpak van stikstof, waardoor veel bouwprojecten vertraging opliepen, is het belangrijkst. Daar trekt het kabinet de komende jaren 25 miljard euro voor uit, maar de belangenclub wil nog dit jaar 1 miljard euro extra voor de vrijwillige uitkoop van boeren en 700 miljoen euro voor innovatie in de bouwsector. Dit om te voorkomen dat 2022 ‘een verloren jaar wordt’.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) mist nog vernieuwing van het ruimtelijk beleid in de coalitieplannen. Volgens EIB-directeur Taco van Hoek is er behoefte aan kleinschalige in plaats van vooral grootschalige woningbouwprojecten. ‘De crux zit echt in het beleid. De Jonge moet de blik wenden naar locaties die snel en eenvoudig ontwikkeld kunnen worden, zoals bouwen in het groen.’