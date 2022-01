United Airlines schrapt nog meer vluchten wegens besmet personeel

‘In één dag alleen al heeft bij luchthaven Newark bijna een derde van ons personeel zich ziek gemeld’, schrijft topman Scott Kirby in een memo aan werknemers. ‘Voor degenen die ziek zijn of in quarantaine zitten wensen we een spoedig herstel’, schrijft hij. Bij United werken ongeveer 85.000 mensen. Volgens Kirby ligt er geen gevaccineerd personeel in het ziekenhuis. Het bedrijf heeft een vaccinatieplicht voor medewerkers.

United heeft net als andere luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten last van het hoge aantal besmettingen in het land als gevolg van de omikronvariant. Die zorgde er de afgelopen tijd en tijdens de feestdagen al voor dat duizenden vluchten moesten worden gecanceld.

United schrapt voor deze en komende maand vluchten om het personeelstekort het hoofd te kunnen bieden, aldus een zegsvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf wilde niet ingaan op precieze aantallen vluchten die komen te vervallen.

Vorige week kondigde Alaska Air aan 10 procent van de vluchten te schrappen voor januari, ook vanwege personeelstekorten door de coronapandemie.