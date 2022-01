Aura Timen (RIVM): top van deze coronagolf nog niet bereikt

De piek wordt volgens het RIVM waarschijnlijk pas eind januari bereikt. ‘En het is onvermijdelijk dat we een toename van het aantal ziekenhuisopnames gaan zien. Hoe ver het kan oplopen, is nu nog niet met zekerheid te zeggen’, aldus Timen. Ze wil nu nog niets zeggen over de gunstigste en ongunstigste scenario’s.

De nieuwe golf kan grote gevolgen hebben voor de samenleving, zegt Timen. ‘Er zullen meer gevallen gekomen, hun contacten moeten in quarantaine, mogelijk wordt het personeelstekort in de zorg groter. De stijging van het aantal besmettingen door omikron is zorgwekkend.’

Jongeren

Het zijn momenteel vooral jongeren die het virus onder de leden hebben. Bij een op de drie nieuwe gevallen gaat het om een twintiger. Maar het is volgens Timen ‘een kwestie van tijd’ voor het virus zich verspreidt onder ouderen. ‘Daarom is het echt belangrijk dat zij een boosterprik krijgen. We weten dat die heel belangrijk is om de hoeveelheid antistoffen op peil te brengen, zodat mensen worden beschermd tegen een ernstig verloop van de infectie.’

De Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties waarschuwt dat de helft van alle Europeanen in de komende twee maanden besmet kan raken met de omikronvariant. Als dat uitkomt, zou Nederland in de komende zes tot acht weken twee tot drie keer zo veel besmettingen tellen als in de afgelopen twee jaar. Toch is dit niet zo eenvoudig te voorspellen, zegt Timen. ‘De WHO heeft een berekening gemaakt voor alle 54 landen in Europa. Dat kon je niet één op één copy-pasten. Het zal van land tot land verschillen afhankelijk van de maatregelen, de vaccinatiegraad, de bevolkingssamenstelling. Maar dat we richting een aanzienlijke toename gaan is duidelijk.’’

Timen is een van de vaste leden van het Outbreak Management Team dat de overheid adviseert over de coronacrisis. De leden praten woensdag over een nieuw advies, omdat de bestaande maatregelen vrijdag verlopen. Timen wil daar niet op vooruitlopen, maar zegt wel: ‘Om de stijging af te remmen hebben we de maatregelen, die zijn er niet voor niets. Als we ze niet hadden gehad, zouden de besmettingscijfers veel hoger zijn geweest. Ik zou het jammer vinden als mensen zich niet langer aan maatregelen houden.’