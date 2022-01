Premier Rutte naar nieuwe Duitse kanselier Scholz

Dat Duitsland het eerste reisdoel van Rutte is na de beëdiging van zijn vierde kabinet is geen verrassing. Duitsland is samen met Frankrijk de belangrijkste partner voor Nederland binnen de Europese Unie. Daarnaast zijn er sterke economische banden. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Rutte zal met militaire eer worden ontvangen door Scholz, meldt de website van de Duitse bondskanselier. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt er onder meer gesproken over de gespannen situatie aan de grens tussen Rusland en Oekraïne, de rechtstaat in Europa, handel en migratie.